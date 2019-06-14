Сбербанк даст "Шереметьево" кредит в 11 млрд рублей на реконструкцию

Договор заключен в соответствии с концессионным соглашением аэропорта и Росавиации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк откроет для аэропорта "Шереметьево" кредитную линию с лимитом 11 млрд рублей. Договор заключен в соответствии с первым в России концессионным соглашением о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры, сообщила пресс-служба банка.

Этот кредитный договор обеспечивает потребности концессионера в дополнительном финансировании на ближайшие два года, отметила вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. Ее слова приводятся в пресс-релизе. Она напомнила, что ранее банк предоставил гарантию исполнения аэропортом обязательств в пользу Росавиации в рамках данного проекта.

АО "Международный аэропорт Шереметьево" принадлежит терминальная инфраструктура аэропорта, Росавиации - аэродром. В конце 2018 года они заключили концессионное соглашение на 49 лет, по которому Росавиация передала МАШ аэродромные объекты для инвестиций в развитие. Общим объем заявленных инвестиций - 61 млрд рублей.