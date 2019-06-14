Поиск

Сбербанк даст "Шереметьево" кредит в 11 млрд рублей на реконструкцию

Договор заключен в соответствии с концессионным соглашением аэропорта и Росавиации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк откроет для аэропорта "Шереметьево" кредитную линию с лимитом 11 млрд рублей. Договор заключен в соответствии с первым в России концессионным соглашением о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры, сообщила пресс-служба банка.

Этот кредитный договор обеспечивает потребности концессионера в дополнительном финансировании на ближайшие два года, отметила вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. Ее слова приводятся в пресс-релизе. Она напомнила, что ранее банк предоставил гарантию исполнения аэропортом обязательств в пользу Росавиации в рамках данного проекта.

АО "Международный аэропорт Шереметьево" принадлежит терминальная инфраструктура аэропорта, Росавиации - аэродром. В конце 2018 года они заключили концессионное соглашение на 49 лет, по которому Росавиация передала МАШ аэродромные объекты для инвестиций в развитие. Общим объем заявленных инвестиций - 61 млрд рублей.

Шереметьево Росавиация Сбербанк

Новости

МЭА сократило ожидаемый рост спроса на нефть в 2019 году на 100 тысяч б/с

Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Правительство назначило пять министров кураторами регионов со слабой экономикой

Правительство назначило пять министров кураторами регионов со слабой экономикой

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

У пользователей "Билайн" начались проблемы с сервисами Mail.ru

У пользователей "Билайн" начались проблемы с сервисами Mail.ru

Американский сенатор внес законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов

Цены на желруду подскочили до очередного максимума из-за снижения запасов в Китае

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');