"Газпром нефть" назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли

По итогам 2018 года компания может направить на эти выплаты около 35% от прибыли по МСФО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в презентации, которую компания представила отраслевым аналитикам.

При этом компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов.

Такую цель в среднесрочной перспективе подтвердил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отвечая на вопросы на годовом собрании акционеров 14 июня.

"Газпром нефть" четвертый год подряд ставит рекорды по дивидендным выплатам. Дивиденды за 2015 год составили 6,47 рубля на обыкновенную акцию, за 2016 год - 10,68 рубля, 2017 год - 15 рублей, то есть, дивиденды увеличились в 4,5 раза. По итогам 2018 года компания может направить на дивиденды 37,8% прибыли по МСФО.

Дивидендная политика предусматривает, что компания должна платить бОльшую из величин - 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. Однако в последние годы компания направляет на дивиденды порядка 35% прибыли по МСФО.

Обновленная стратегия "Газпром нефти" до 2030 года учитывает рост прибыли и дивидендных выплат, если не будут ухудшаться макропоказатели, говорил раньше Дюков.