Оман введет налог в 100% на табак и алкоголь

Такой же налог установят для свинины и энергетических напитков

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Омане с 15 июня введут 100-процентный налог на табак, алкоголь и свинину, сообщают местные СМИ со ссылкой на объявление генерального секретариата по налогам.

Одновременно будет веден 100-процентный налог на энергетические напитки и налог в 50% - на газировки. За счет введения этих налогов правительство страны рассчитывает получить в бюджет дополнительные доходы на уровне 100 млн риалов ($260 млн) в год. Как напоминает Bloomberg, такие расчеты в ноябре 2018 года представлял глава экономико-финансового комитета парламента Омана Салех бин Саид Масан.

За счет повышения налогов Оман по примеру других стран Персидского залива попытается снизить зависимость экономики от нефтяных доходов, отмечает агентство. Власти султаната медлили с этим решение полтора года, несмотря на снижение мировых цен на нефть и сокращение нефтяных запасов.

По оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, дефицит счета текущих операций Омана может увеличиться до 9,1% ВВП в этом году. Рост ВВП может ускориться до 2,3% с 2,1%.