Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Инвесткомпания GEM Capital закрыла сделку по продаже нефтедобывающей компании First Oil стратегическому инвестору. Один из крупнейших государственных банков РФ выступил финансовым партнером по сделке, предоставив заемное финансирование. Об этом говорится в пресс-релизе GEM Capital.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с условиями сделки, покупателем выступила компания Petrochemical Holding экс-главы "СИБУРа" Якова Голдовского, сумма сделки составила около $200 млн, а сделку финансировал ВТБ.

First Oil занимается добычей нефти в двух регионах Российской Федерации: республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания владеет лицензиями на добычу углеводородов на следующих месторождениях: Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское, Динью-Савиноборское, Сосновское, Ершовое, Северо-Сороминское, Западно-Новомолодежное и др.

Добыча нефти First Oil в 2018 году составила более 590 тыс. тонн нефти. Запасы углеводородов по категории 2P были оценены международной аудиторской компанией DeGolyer and MacNaughton на уровне более 14 млн тонн.