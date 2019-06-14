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Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Инвесткомпания GEM Capital закрыла сделку по продаже нефтедобывающей компании First Oil стратегическому инвестору. Один из крупнейших государственных банков РФ выступил финансовым партнером по сделке, предоставив заемное финансирование. Об этом говорится в пресс-релизе GEM Capital.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с условиями сделки, покупателем выступила компания Petrochemical Holding экс-главы "СИБУРа" Якова Голдовского, сумма сделки составила около $200 млн, а сделку финансировал ВТБ.

First Oil занимается добычей нефти в двух регионах Российской Федерации: республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания владеет лицензиями на добычу углеводородов на следующих месторождениях: Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское, Динью-Савиноборское, Сосновское, Ершовое, Северо-Сороминское, Западно-Новомолодежное и др.

Добыча нефти First Oil в 2018 году составила более 590 тыс. тонн нефти. Запасы углеводородов по категории 2P были оценены международной аудиторской компанией DeGolyer and MacNaughton на уровне более 14 млн тонн.

GEM Capital First Oil Яков Голдовский СИБУР ВТБ

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