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"Азбука вкуса" решила разместить облигации на 5 млрд рублей

Размещение намечено на 28 июня, его организаторами станут Совкомбанк и МКБ.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Азбука вкуса" 21 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84-10,11% годовых.

Размещение намечено на 28 июня. Его организаторами станут Совкомбанк и "Московский кредитный банк" (МКБ).

Формальным эмитентом выступит ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса".

Облигации размещаются в рамках программы 001Р. Накануне "Московская биржа" сообщала, что зарегистрировала программу облигаций ООО "Городской супермаркет" серии 001P объемом 20 млрд рублей.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

Азбука вкуса облигации Совкомбанк МКБ Московская биржа

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