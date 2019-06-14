В Танзании решили ввести налог на парики и шиньоны

Также правительство повысит налог на сладости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В правительстве Танзании решили вести налоги на парики и шиньоны, сообщает ВВС. Против выступили импортеры париков и модницы.

О грядущих налогах глава Минфина Филип Мпанго объявил 13 июня в парламенте под аплодисменты депутатов обоих полов. На импортные парики и донорские волосы ведомство хочет ввести налог в 25%, на отечественные - 10%. За счет этого министр рассчитывает увеличить доходы бюджета.

Самый дешевый парик в Танзании сейчас можно купить примерно за $4, их цена может достигать $130.

Кроме экономической пользы сторонники нового налога указывают, что он будет способствовать тому, чтобы женщины оставляли волосы в естественном состоянии. Корреспондент ВВС отмечает, что традиция не поощряет наращивание волос и парики, однако времена меняется и все больше женщин в столице ими пользуются.

Противницы налога заявили, что их хотят наказать за желание хорошо выглядеть. Одна из них заявила телекомпании на условиях анонимности, что она тратит $450 на наращивание волос и не хочет такого наказания.

Против налога выступила известный импортер париков Аннасaтасия Сигера, владелец компании Wigs by Vianna. Она отметила, что людям нравятся искусственные волосы и ей непонятно, почему именно этот товар выбрали, чтобы поднять налоги.

Руководитель популярного салона в Дар-эс-Саламе Аристот Мвамтобе предупредил, что налог слишком высок для местных женщин, они могут постричься, а это чревато разводами, так как мужья уже привыкли к длинноволосым женам.

Министр финансов также объявил о повышении налога на шоколад и печенье с 25% до 35% и об отмене налога на импортные холодильные установки, которые фермеры используют для хранения овощей и фруктов.