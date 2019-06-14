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Золото подорожало до максимума более чем за год из-за слабых статданных из Китая

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото в пятницу поднялись до рекордной отметки с апреля 2018 года на опасениях по поводу замедления роста китайской экономики и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2%, до $1359,5 за тройскую унцию. Золото дорожает 12-ю сессию из последних 13, пишет MarketWatch.

Как стало известно в пятницу, объем промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 5% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 5,4% в апреле. Рост показателя стал минимальным с 2002 года, эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 5,5%.

Инвестиции в основные активы в Китае в январе-мае повысились на 5,6%. В январе-апреле подъем составлял 6,1%, и аналитики ожидали сохранения темпов роста на прежнем уровне.

"Промышленные металлы дешевеют, а золото дорожает, и все это часть единой картины, - отмечает стратег банка Julius Baer Карстен Менке. - Усилия властей США по поддержке экономики различными средствами, от налоговых до монетарных, пока не выглядят особо успешными".

Дополнительный спрос на защитные активы, к которым относится и золото, вызвала новость об атаке на два нефтетанкера в Оманском заливе в четверг. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Золото Китай

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