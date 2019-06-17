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Россия за год экспортировала военной авиатехники более чем на $6 млрд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше $6 млрд", - сказал он в понедельник в связи с открывающимся международным авиационно-космическом салоном Paris Air Show 2019 в Ле Бурже.

Рособоронэкспорт

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