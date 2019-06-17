Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом просели бумаги "Северстали" из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2740,74 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1342,52 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 64,32 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Мечела" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Северстали" (-2,8%, до 1089,4 рубля; дивиденды за первый квартал - 35,43 рубля на акцию), также подешевели акции "Яндекса" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "Башнефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,1%).

Индексы в США в пятницу снизились вслед за котировками акций компаний технологического сектора, негативом для рынка стала слабая отчетность чипмейкера Broadcom (акции упали на 5,6%), заявившего о неблагоприятных последствиях торгового конфликта США и Китая для его деятельности.

Давление на рынок также оказали данные о замедлении роста промышленного производства в Китае (темпы роста в мае замедлились до 5% с апрельских 5,4%), утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

В США розничные продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%. Данные за апрель были пересмотрены - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Динамика промпроизводства в США в мае оказалась лучше прогнозов: его рост составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,2%.

Тем временем, предварительный индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до 97,9 пункта с майских 100 пунктов и оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне 98 пунктов.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке, растущая напряженность в этом регионе приводит к оттоку средств инвесторов из рискованных активов и увеличению спроса на активы "тихой гавани", к которым относятся облигации, золото, а также ряд валют, включая японскую иену.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Нефть утром в понедельник стагнирует, хотя поддержку рынку оказывают ожидания продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года, а также сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке (инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе); цена Brent на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,02 за баррель (+0,02% и +1,1% в пятницу), августовская цена WTI - $52,7 за баррель (-0,1% и +0,4% в пятницу).

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ранее президент США Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, российский рынок акций пока выглядит лучше своих коллег среди emerging markets. Но если настроения игроков не улучшатся, то в ближайшее время может возрасти риск более глубокой нисходящей коррекции российских индексов. Помимо геополитики, на текущей неделе инвесторы будут следить за сигналами от Федрезерва США, заседание которого завершится в среду. Более мягкая позиция регулятора способна поддержать рисковые активы, включая российские индексы.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможен некоторый период затишья на рынке акций - участники торгов ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания (18-19 июня), в котором рассчитывают найти указания на планы по смягчению денежной политики. Сравнительно сильные данные по розничной торговле дали основания для некоторых сомнений в необходимости скорого снижения базовой процентной ставки ФРС, оставив рынок в состоянии неопределенности и предоставив повод для укрепления доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, но повышение по индексу доллара (DXY) подразумевает возможность приостановки коррекции доллара вниз.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что в центре внимания на этой неделе будут итоги заседания ФРС. Идея предстоящего замедления экономического роста и торговых противоречий между ведущими экономиками мира остается актуальной, но по всей видимости, принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы не получат вплоть до саммита G20 в конце июня, где должна состояться встреча лидеров США и Китая.

От Федрезерва США на неделе подавляющее большинство участников рынка ожидает сохранения ставки неизменной, но при этом весомое внимание будет уделено риторике регулятора (основной вопрос - останется ли в сопроводительном заявлении при описании монетарного курса формулировка "о терпении" или она будет заменена на более "голубиную" форму). Июньское заседание также будет сопровождать обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения "точечной диаграммы" будут приковывать весомое внимание. На текущий момент рынки уже в серьезной степени "заложились" на скорое снижение ставок: согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 82% уже на июльском заседании.

Что касается российского рынка акций, то дивидендный сезон продолжается - на этой неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях "Северстали" (уже в понедельник акции компании будут торговаться на "Мосбирже" без дивидендов), "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ГМК "Норникель" , ВТБ - это суммарно обеспечит техническое снижение индекса МосБиржи примерно на 13-14 пунктов. Дальнейшая динамика индекса МосБиржи во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках. До заседания Федрезерва можно ожидать нейтрального влияния внешних условий и консолидации индекса МосБиржи вблизи отметки 2750 пунктов, считает Поддубский.