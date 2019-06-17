Акции "Россетей" обновили максимумы с весны 2013 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акции "Россетей" утром в понедельник продолжают раллировать и лидировать в росте среди blue chips в отсутствие новостей, обыкновенные бумаги обновляют максимумы с весны 2013 года.

На Московской бирже обыкновенные акции "Россетей" к 10:48 выросли до 1,4791 рубля (+3,5%), "префы" - до 1,812 рубля (+4,3%). Следом также активно растут бумаги "МРСК Северо-Запада" (+4,4%).

В минувшую пятницу обыкновенные акции "Россетей" выросли на 5,2%, "префы" - на 4,6%, с начала года бумаги взлетели на 91% и 29% соответственно.