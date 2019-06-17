Поиск

Акции "Россетей" обновили максимумы с весны 2013 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акции "Россетей" утром в понедельник продолжают раллировать и лидировать в росте среди blue chips в отсутствие новостей, обыкновенные бумаги обновляют максимумы с весны 2013 года.

На Московской бирже обыкновенные акции "Россетей" к 10:48 выросли до 1,4791 рубля (+3,5%), "префы" - до 1,812 рубля (+4,3%). Следом также активно растут бумаги "МРСК Северо-Запада" (+4,4%).

В минувшую пятницу обыкновенные акции "Россетей" выросли на 5,2%, "префы" - на 4,6%, с начала года бумаги взлетели на 91% и 29% соответственно.

Россети

Новости

Россия за год экспортировала военной авиатехники более чем на $6 млрд

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

ЦБ РФ с 17 июня снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20

Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

ЦБ заявил, что терял деньги в банках как обычный участник рынка, а не как регулятор

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');