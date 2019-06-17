"АЛРОСА" оспорила Налоговый кодекс в Конституционном суде

Компания усомнилась в законности положений, из-за которых ей доначислили налоги на 300 млн рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Алмазная компания "АЛРОСА" оспорила в Конституционном суде нормы Налогового кодекса, из-за которых ей доначислили налоги более чем на 300 млн рублей. Две жалобы компании находятся на предварительном изучении, говорится на сайте КС.

"Поводом для обращения послужил отказ налоговых, а затем судебных органов учитывать в рамках исчисления налога на прибыль вынужденно понесенные компанией затраты на содержание жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность", - сказала "Интерфаксу" Марина Ивлиева, которая представляет "АЛРОСА" в КС.

Речь идет о жилье, которое в советское время находилось в ведении госпредприятия "Якуталмаз". В начале 1990-х годов такая недвижимость перешла в муниципальную собственность. Однако с жильем "Якуталмаза" этого не произошло, у муниципалитетов не было денег на его содержание, объяснила Ивлиева. Поэтому недвижимость осталась на балансе созданной компании "АЛРОСА".

Когда в 2011 году компании после финансового кризиса стало слишком дорого содержать это жилье, она договорилась о его передаче в муниципальную собственность. "Одним из условий передачи стало возложение на компанию обязанностей по ремонту и временному продолжению финансирования жилых домов, что позволило предотвратить резкий и значительный рост расходов муниципальных бюджетов", - напомнила Ивлиева.

Эти расходы "АЛРОСА" хотела учесть при расчете налога на прибыль. Налоговые органы и суды с этим не согласились, отнесли эти траты к категории связанных с безвозмездной передачей имущества и отказали во включении в состав расходов.

В картотеке судов есть принятые не в пользу "АЛРОСА" решения судов в споре с налоговиками из-за расходов на содержание домов в муниципальных образованиях Мирнинского района. Суды согласились с доначислением компании 310 млн рублей налога на прибыль организаций за 2013-2015 годы, а также 3,9 млн рублей пеней и штрафов. Сумма "жилищных" затрат за эти три года составила 1,55 млрд рублей.

"АЛРОСА" указывала, что в условиях о ее создании была прописана постепенная передача ведомственного жилья в муниципальную собственность, поэтому компания должна была нести расходы на эту недвижимость. Суды заявили, что "АЛРОСА" не должна была содержать жилфонд после передачи его муниципалитетам и что в договоре 2011 года с властями Якутии такого условия не было.

"Указанные расходы относятся к расходам публично-правового характера и направлены на защиту и реализацию конституционных прав проживающих в данных домах граждан, в связи с чем компания не должна нести дополнительную финансовую нагрузку по их осуществлению", - возражает представитель "АЛРОСА".

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах - на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Она ведет добычу в Якутии, Архангельской области и в Африке. Выручка компании в 2018 году составила 219,8 млрд рублей, чистая прибыль - 29,3 млрд рублей.