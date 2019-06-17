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МГУ выкупил две недостроенных гостиницы у Куршского залива

Вуз заплатил 53,5 млн рублей за корпуса площадью 1200 кв. метров и 900 кв. метров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - МГУ им. Ломоносова купил купил за 53,5 млн рублей два недостроенных здания гостиничного комплекса в Зеленоградске (Калининградская область), следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Это строения площадью застройки около 1200 кв. метров и 900 кв. метров со степенью готовности 15% и 10% соответственно. Их начали строить в 2016 году на берегу реки Тростянка, впадающей в Куршский залив.

Сделка совершена в рамках банкротства компании ООО "ЦКП", которая планировала построить в Зеленоградске гостиничный комплекс и яхтенную марину. Учредителем ЦКП является АО "Корпорация развития Калининградской области" и частное лицо.

Строительство начали в рамках соглашения 2015 года между МГУ и АО "Корпорация развития туризма в Калининградской области". Затем проект был заморожен. Предполагалось, что гостиничный комплекс МГУ будет состоять из двух корпусов общей площадью 8,46 тыс. кв. метров, а гостиничный фонд составит 119 номеров. В проект планировалось вложить около 250 млн рублей.

При подписании соглашения о сотрудничестве ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что "университету это даст очень хорошие возможности войти в еще один регион России, для того чтобы заниматься главным своим делом - образованием, наукой, популяризацией знаний и, конечно, работать во имя развития страны и регионов. "Мы рассматриваем эту территорию и как среду, куда будут приезжать профессора, проводить конференции. Задача - работать также со школами. Есть много идей и замыслов, как тесно сотрудничать с областью", - отмечал он.

Калининградская область МГУ Виктор Садовничий

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