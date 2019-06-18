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Доллар опустился ниже 64 рублей впервые с 24 апреля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже во второй половине дня 18 июня опустился ниже 64 рублей впервые с 24 апреля, евро торгуется ниже 72 рублей впервые с 23 мая.

По состоянию на 16:49, курс доллара составлял 63,9975 рублей, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,6925 рублей, опустившись на 46,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подешевела на 38,55 копейки - до 67,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро благодаря сигналам о смягчении позиций ведущих мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, заявил о потребности экономики еврозоны в новых стимулирующих мерах, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов Центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в стране. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, 19 июня.

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