"ТГК-2 Энергосбыт" присоединилась к программе мониторинга платежной дисциплины потребителей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "ТГК-2 Энергосбыт", расширяя механизмы работы с потребителями, стало участником программы по мониторингу платежной дисциплины юридических лиц и ИП, которая реализуется Группой "Интерфакс" на базе системы "СПАРК".

На основе информации о своевременности расчетов потребителей за товары и услуги "СПАРК" рассчитывает рейтинги платежной дисциплины, позволяющие выявлять злостных неплательщиков и лучше оценивать кредитоспособность предприятий.

"Данные "ТГК-2 Энергосбыт" дополнят информацию о своевременности оплаты счетов компаниями, которую уже передают в "СПАРК" другие поставщики. Благодаря этим сведениям эффективно работающие предприятия укрепляют свою деловую репутацию, неплательщики - получают стимул своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Рассчитываем, что результатом нашего сотрудничества с "ТГК-2 Энергосбыт" станет повышение дисциплины платежей", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя генерального директора Группы "Интерфакс" Владимира Герасимова.

"СПАРК" в рамках программы по мониторингу платежной дисциплины уже накопил информацию о своевременности расчетов с поставщиками более чем 600 тыс. компаний и ИП.

В свою очередь компании, которые передают в "СПАРК" сведения о платежах своих контрагентов, получают возможность пользоваться аналитическими инструментами для эффективного управления дебиторской задолженностью.

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" - крупнейший гарантирующий поставщик на территории Архангельской области, проводит расчеты за электроэнергию с 568 тыс. физических и 14 тыс. юридических лиц.