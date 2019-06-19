Более 30% офисных сотрудников открывают фишинговые письма

Эту тенденцию отметили в Сбербанке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По оценке Сбербанка, сейчас в России больше 30% офисных работников имеют склонность открывать фишинговые письма. Об этом на пресс-конференции 19 июня сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

"Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал", - добавил он и подчеркнул, что речь идет не о сотрудниках Сбербанка.

В Сбербанке такие письма открывают 0,2-0,3% сотрудников, банк при этом регулярно проводит образовательную работу по кибербезопасности.

Фишинговые письма маскируются под личные послания или официальные обращения известных организаций. Они содержат ссылки, переходя на которые пользователь оказывается на фейковом сайте. Там у него запрашивают логины и пароли, через которые мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и аккаунтам человека.

В 2019 году Сбербанк отметил новый тренд в деятельности кибермошенников: они атакуют не крупные компании, а поставщиков, которые обеспечивают работу больших компаний. По словам Кузнецова, в компаниях-поставщиках другие требования к безопасности, и этим пользуются злоумышленники.