Банки РФ в январе-мае увеличили прибыль на 65%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банковский сектор РФ в январе-мае увеличил прибыль на 64,5% - до 867 млрд рублей по сравнению с 527 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в обзоре банковского сектора, размещенном на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что в банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации. За первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей получили 350 кредитных организаций (75% от количества всех банков), убыток в размере 76 млрд рублей - 105 кредитных организаций (22%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 32% до 22%).

Оставшиеся 3% приходятся на небанковские кредитные организации и банки, лицензии которых были отозваны в течение отчетного периода.

Рентабельность активов по банковскому сектору за пять месяцев 2019 года выросла до 1,9% с 1,5%.

Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-май 2019 года на 6,9% (+523 млрд рублей). Ощутимое влияние на динамику резервов на возможные потери оказали корректировки - отрицательный эффект от корректировок по итогам пяти месяцев достиг минус 895 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что прибыль банков за четыре месяца 2019 года составила до 750 млрд рублей.