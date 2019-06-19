Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании новостей от Федрезерва США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2759,12 пункта (-0,1%, максимум сессии и новый пик - 2775,6 пункта), индекс РТС - 1361,14 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 6,2%.

Доллар подешевел до 63,86 рубля (-0,17 рубля).

Снизились в цене акции "НОВАТЭКа" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Башнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%) и подешевели из-за отсечки на бирже квартальных дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%, до 46,4 рубля; выплаты за первый квартал составят 1,49 рубля на акцию).

Подорожали рублевые акции "Распадской" (+6,2%), "Интер РАО" (+2,7%), "АЛРОСА" (+2%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "РусАла" (+1,4%), "Мечела" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели ГДР "Лента" (-3,5%), акции "ТГК-2" (-3,2%), "МОЭСК" (-2,5%), ПАО "Фармсинтез" (-2,5%), ПАО "Тантал" (-2,3%).

Лидерами роста без новостей выступили акции "Аптечной сети 36,6" (+45,5%), "МРСК Северного Кавказа" (+20,9%, до 40,8 рубля - максимум с мая 2012 года), отскочили после дивидендного "гэпа" накануне акции ПАО "Центральный телеграф" (+5,3% и +3,8% "префы"), выросли бумаги "Юнипро" (+3,4%), ADR Qiwi (+2,9%), бумаги ПАО "Мультисистема" (+2,8%), "Казаньоргсинтеза" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,842 млрд рублей (из них 8,157 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,427 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" ).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне подскочили на 1-1,4% на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и на заявлениях президента США Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Трамп заявил, что проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Тем временем, заявление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входят в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в твиттере.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

В среду вслед за США выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%), однако проседает после ралли Европа (DAX, FTSE просели на 0,2-0,5%), стабильна Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Нефть Brent утром в среду превышала $62,5 за баррель, после чего потеряла в цене $1, однако к вечеру все потери были отыграны благодаря неожиданно позитивной статистике Минэнерго США. Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,1 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей, а резервы бензина снизились на 1,69 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $62,2 за баррель (+0,1% и +2% накануне), августовская цена WTI - $54,04 за баррель (-0,1% и +3,8% во вторник).

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.