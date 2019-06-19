Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 63,86 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 15,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,61 руб./EUR1, подешевев на 9,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,71 копейки - до 67,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к укреплению к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит процентную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в руководстве Федрезерва выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Поддержку рублю оказывает рост активности приверженцев стратегии carry trade, о чем свидетельствует спрос на ОФЗ как на первичном, так и вторичном рынке. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился в среду на 0,48%, до 141,81 пунктов - нового максимума с июня 2018 года. Минфин разместил ОФЗ объемом 22 млрд 847 млн рублей при совокупном спросе 85,75 млрд рублей (спрос превысил предложение в 3,75 раза).

ОФЗ

Минфин РФ разместил на аукционе в среду ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 70 млрд 766 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 101,4568% от номинала, что соответствует доходности 7,7% годовых.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года объемом 2 млрд 847 млн рублей при спросе 14 млрд 979 млн 257 тыс. рублей (запланированный к размещению объем составлял 5 млрд 306 млн 950 тыс. рублей). Цена отсечения была установлена на уровне 92,25% от номинала, что соответствует доходности 3,58% годовых.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, торги среды в основных рублевых парах проходят в спокойном режиме. "Ключевое событие на ближайшее время - заседание ФРС США. Рынок не ждет изменения уровня ставок, инвесторов интересуют обновленные прогнозы регулятора по дальнейшей динамике ставок и макропоказателям. Полагаем, что рубль близок к равновесному значению на текущих уровнях, росту волатильности могут поспособствовать внешние условия", - отметил Поддубский.

"Вечером внимание участников рынка сосредоточится на результатах заседания ФРС и комментариях главы американского регулятора. Инвесторы рассчитывают получить более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению ДКП в США. В этом случае можно ожидать новых максимумов по рублю и укрепления других валют на рынках emerging markets. Однако если американский регулятор во многом обоснует свою мягкую риторику рисками для экономики США от торговых конфликтов, аппетит инвесторов на развивающихся рынках быстро иссякнет и скорректирует все валюты EM", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть демонстрируют волатильность на торгах среды и возобновили снижение после укрепления на данных министерства энергетики США, указавших на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в среду снизилась на 0,02% - до $62,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,15% - до $54,03 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Ранее в среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях. До этого встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 июня на 35,58 копейки, до 63,9794 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,14 копейки, до 71,6377 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 26,57 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,9832 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 21,81 копейки и составил 63,9763 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 571,862 млн, из которых $705,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 866,837 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 43,35 копейки по отношению ко вторнику, до 71,646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 24,63 копейки и составил 71,6882 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,159 млн, из которых EUR172,1 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,059 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,74% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 7,86%, 8,04% и 8,1% годовых соответственно.