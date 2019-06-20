Поиск

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 925,7 млн рублей, по сравнению с 1 мая она выросла на 56,2 млн рублей (на 2,0%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 22,8 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 мая на 8,4 млн рублей (на 27%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 20,8 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 мая на 7 млн рублей (на 25,1%).

Замедление роста реальных зарплат

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае замедлился до 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,1% в апреле, сообщил Росстат.

Ведомство при этом скорректировало динамику за апрель с 1,6% до 3,1%.

За январь-май рост реальных зарплат составил 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в РФ в мае составила 48 тыс. 510 рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с маем прошлого года. За первые пять месяца текущего года номинальная зарплата выросла на 7,3% в годовом выражении, составив 45 тыс. 690 рублей.

Данные о реальных доходах Росстат отныне публикует с периодичностью раз в квартал, поэтому публикация за второй квартал будет только по итогам июня. За I квартал реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,3% в годовом выражении

Росстат

Новости

Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Бойко-Великий призвал всех православных молиться за его освобождение

Транзит нефти в Польшу был приостановлен на 12 часов из-за превышения хлорорганики

Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Цена на золото достигла пятилетнего максимума

Бойко-Великому вменили хищение средств клиентов "Кредитного Экспресса" на $4 млн

Бойко-Великому вменили хищение средств клиентов "Кредитного Экспресса" на $4 млн

Абрамов, Абрамович и Швидлер продали 1,7% Evraz с дисконтом 6% к рынку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');