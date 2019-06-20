Замруководителя Федерального казначейства возглавил казначейство "Газпрома"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Гришин сменил Александра Душко на посту начальника департамента 839 (казначейство) ПАО "Газпром", сообщила компания.

Департамент 839 был создан в 2015 году на базе соответствующего управления финансово-экономического департамента в рамках создания по поручению правительства в корпорации единого казначейства.

Как сообщалось, в апреле зампред по финансовому блоку Андрей Круглов перешел из концерна в Минфин РФ. За этим последовало несколько отставок в подконтрольном ему блоке (свой пост также оставила Наталья Борисенко, отвечавшая в финансовом блоке за автоматизацию).

Гришин родился в 1977 году в Московской области. Окончил Московский государственный авиационный институт (технический университет) по специальности "экономика и управление на предприятии", прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Работал в отделении Федерального казначейства по Красногорскому району Московской области, управлении Федерального казначейства по Московской области. С 2015 года - начальник операционного управления Федерального казначейства, с 2011 года - руководитель межрегионального операционного управления Федерального казначейства, с 2016 года - заместитель руководителя Федерального казначейства.