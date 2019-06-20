Поиск

Замруководителя Федерального казначейства возглавил казначейство "Газпрома"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Гришин сменил Александра Душко на посту начальника департамента 839 (казначейство) ПАО "Газпром", сообщила компания.

Департамент 839 был создан в 2015 году на базе соответствующего управления финансово-экономического департамента в рамках создания по поручению правительства в корпорации единого казначейства.

Как сообщалось, в апреле зампред по финансовому блоку Андрей Круглов перешел из концерна в Минфин РФ. За этим последовало несколько отставок в подконтрольном ему блоке (свой пост также оставила Наталья Борисенко, отвечавшая в финансовом блоке за автоматизацию).

Гришин родился в 1977 году в Московской области. Окончил Московский государственный авиационный институт (технический университет) по специальности "экономика и управление на предприятии", прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Работал в отделении Федерального казначейства по Красногорскому району Московской области, управлении Федерального казначейства по Московской области. С 2015 года - начальник операционного управления Федерального казначейства, с 2011 года - руководитель межрегионального операционного управления Федерального казначейства, с 2016 года - заместитель руководителя Федерального казначейства.

Газпром

Новости

В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации "Уралсиба"

Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года

Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года

Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Скончался владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Бойко-Великий призвал всех православных молиться за его освобождение

Транзит нефти в Польшу был приостановлен на 12 часов из-за превышения хлорорганики

Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');