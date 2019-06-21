Рубль снизился к доллару и евро на фиксации прибыли после роста в предыдущие дни

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фиксации прибыли после роста в предыдущие дни и на известии о новой инициативе американских конгрессменов о введении санкций против российского госдолга.

Курс доллара США составил 63,28 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов (в моменте пара "доллар-рубль" поднималась до 63,79 руб./$1). Евро при этом стоил 71,67 руб./EUR1, подорожав на 64 копейки (в моменте пара "евро-рубль" поднималась до 72,11 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,25 копейки - до 67,05 рубля.

Новая санкционная инициатива США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает ослабление к доллару и евро на вечерних торгах, но отошел от минимальных уровней, достигнутых после появления новости о предложении группы демократов-центристов в Конгрессе США ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга. Участники рынка сочли чрезмерной реакцию на сообщение, так как это не первая такого рода инициатива американских законодателей, и пока перспективы ее принятия не ясны. Кроме того, демократы не имеют большинства в нынешнем составе Сената США, поэтому все предложения должны быть поддержаны хотя бы частью республиканцев.

Инициаторы законопроекта выступили с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу. В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают создать санкционные списки политиков, олигархов, членов их семей и других лиц, ведущих незаконную и коррупционную деятельность и прямо или косвенно связанных с российским руководством.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин, торги пятницы начались с "гэпа" вниз в обеих валютных парах в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов. "Накануне рубль обновил максимумы текущего года благодаря ожиданиям смягчения политики ФРС, росту цен на нефть и повышенному спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии налоговых отчислений в бюджет. В середине пятничных торгов рубль заметно ускорил падение после сообщения о подготовленном представителями демократической партии США законопроекте о новых санкциях", - отметил Степыкин.

"Документ предполагает ограничения относительно российского суверенного долга, госбанков и СПГ проектов. Американские конгрессмены и ранее вносили аналогичные предложения в парламент, однако они до сих не получили должной поддержки, поэтому рубль довольно быстро отыграл часть потерь. В целом мы считаем, что продолжение периода дивидендных и налоговых выплат продолжит оказывать поддержку рублю, и пара "доллар-рубль" в отсутствие развития санкционной антироссийской риторики продолжит торговаться ближе к нижней границе диапазона 62,2-63,6 руб./$1", - добавил Степыкин.

Участники рынка также ожидают решения агентства Moody's относительно суверенного рейтинга России позднее в пятницу, кроме того, они сфокусированы на торговых переговорах между США и Китаем, которые пройдут на следующей неделе. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии 28-29 июня.

"Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне "Baa3". В феврале этого года агентство повысило рейтинг со спекулятивного ("мусорного") уровня "Ba1" с прогнозом "позитивный" до инвестиционного с прогнозом "стабильный". Мы ожидаем, что рейтинг сохранят на текущем уровне, что не окажет выраженного влияния на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" .

Нефтяной рынок растет в пятницу и завершает ростом эту неделю из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 1,1% - до $65,16 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,79% - до $57,52 за баррель. С начала недели Brent выросла в цене на 5%, WTI - почти на 9%.

История с беспилотником

Рынок продолжает реагировать на новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Дополнительным фактором роста цен на топливо стала новость о пожаре на крупнейшем на восточном побережье США нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном около города Филадельфия и принадлежащем Philadelphia Energy Solutions. По официальным данным, никто не пострадал, и распространение огня удалось ограничить, однако инвесторы опасаются, что для восстановления полноценной работы завода, ежедневно перерабатывающего около 335 тыс. баррелей нефти, потребуется несколько дней.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,82 копейки, до 63,1295 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,67 копейки, до 71,349 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 10,39 копейки по отношению к четвергу и составил 63,18 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 1,89 копейки и составил 63,2277 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 145,966 млн, из которых $942,652 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 203,314 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,83 копейки по отношению к четвергу, до 71,3304 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 12,43 копейки и составил 71,4851 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR819,07 млн, из которых EUR256,376 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR562,695 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 8,03% и 8,09% годовых соответственно.