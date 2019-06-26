Нефть подскочила до четырехнедельного пика на данных о падении запасов в США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повысились до четырехнедельного максимума на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США, которые послужили дополнительным драйвером для роста котировок, вызванного противостоянием Вашингтона и Тегерана.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по московскому времени подорожали на $0,89 (на 1,37%) - до $65,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $1,09 (на 1,89%) - до $58,92 за баррель. Ранее в ходе торгов их цена выросла на до $59,13 за баррель - максимальной отметки с 30 мая.

"Это реакция рынка на неожиданно сильное падение запасов нефти в США", - отмечает аналитик Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тысяч баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли примерно на 15% с середины июня из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана. "Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в твиттере, добавив, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона - против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей - усомнился в уровне интеллекта американских руководителей. "Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

В центре внимания трейдеров также остается встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят вопросы отмены взаимных пошлин и подписания торгового соглашения.

Помимо этого, на следующей неделе в Вене пройдет встреча стран ОПЕК и их партнеров. На ней главным вопросом станет продление ограничений на нефтедобычу. Причем этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться уже в Осаке между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.