ЦБ РФ 25 июня купил валюту для Минфина на 19,06 млрд рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 25 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,06 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,3 млрд рублей.

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций может составить примерно 2,8 млрд рублей, таким образом общая сумма покупок возрастает до 19,1 млрд рублей.