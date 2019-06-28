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Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.

Издание отмечает, что средняя цена за 1 Гб мобильного трафика в РФ составила 37,9 рублей, потеряв в стоимости около трети по сравнению с декабрем 2018 года (55,5 рублей). В среднем в мире стоимость 1 Гб составляет 195,5 рублей (269,3 рублей в декабре 2018 года).

Самый дорогой гигабайт мобильного интернета исследователи зафиксировали в Швейцарии (1117 рублей), США (746 рублей) и Японии (610 рублей).

Кроме того, Россия стала страной с самым недорогим безлимитным интернетом. Средняя стоимость тарифа составляет 613 рублей, в среднем в мире - 2791,8 рублей ежемесяно.

Исследователи проанализировали тарифы 136 операторов и рассчитали стоимость гигабайта в рублях по курсу ЦБ на 24 июня, исходя из тарифов с включенным трафиком около 10 Гб.

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