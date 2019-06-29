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Экс-президент Армении Кочарян остается в совете директоров "Системы"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который на днях был взят под стражу в рамках дела о свержении конституционного строя и получении взятки, остается в совете директоров АФК "Система" , в который он входит уже на протяжении десяти лет.

"Сегодня, как вы знаете, он опять заключен под стражу. Мы посчитали, учитывая, что нет, во-первых, обвинения, и во-вторых - процесс явно политический, мы считали необходимым включить его в новый состав совета директоров. Тем более, он дал согласие (на переизбрание - ИФ) когда был промежуток на свободе. Считаем, что это правильно", - прокомментировал решение основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, выступая на годовом собрании акционеров АФК в Москве.

В предыдущем составе совета директоров АФК Кочарян возглавлял Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению. Согласно годовому отчету "Системы", комитет исправно собирается на заседания (для участия в них член комитета может воспользоваться видеосвязью - ИФ).

Арестованный экс-президент

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочаряну также было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $3 млн.

Сын Кочаряна Левон заявлял, что его отец стал жертвой политического преследования.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Премьер Армении Никол Пашинян после решения суда об освобождении из-под ареста Кочаряна призвал своих сторонников заблокировать все здания судов в республике. Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.

25 июня Апелляционный суд Армении принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Журналисты поинтересовались его мнением о решении Апелляционного суда.

"Вы сами все увидели. Нет ни закона, ни законности. Мне много чего есть сказать, и я скажу", - сказал Кочарян журналистам.

В офисе команды адвокатов экс-президента журналистам сообщили, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде.

АФК Система Роберт Кочарян Владимир Евтушенков

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