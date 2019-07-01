Leroy Merlin сменил гендиректора в России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер Leroy Merlin, управляющий магазинами товаров для ремонта и обустройства дома, сменил генерального директора российского бизнеса (ООО "Леруа Мерлен Восток").

С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.

Дефассье начал карьеру в Leroy Merlin в 1998 году во Франции в качестве контролера управления, затем занимал руководящие позиции во Франции и Испании. В 2010 году он приехал в Россию на позицию регионального директора региона "Север и Сибирь", в 2014 году был назначен заместителем генерального директора компании. Он отвечал за концепцию, запуски новых форматов, закупки.

Жанти с 1 июля возвращается к работе в группе Adeo (владелец Leroy Merlin), где займется развитием HR-проекта "Благополучие сотрудников", совмещая эту работу с личным проектом по созданию коучинговой компании и сопровождению стартапов.

"На посту генерального директора "Леруа Мерлен Восток" Венсан Жанти поднял компанию на очень высокий уровень и создал предпосылки для дальнейшего роста", - отмечается в сообщении ритейлера. За восемь лет сеть гипермаркетов в России увеличилась более чем в пять раз: с 18 до 100 магазинов. Персонал компании вырос более чем в 4,5 раза: с 7,5 тыс. до 35 тыс. человек. В период его руководства открылся первый магазин Leroy Merlin в Казахстане, в тестовом режиме был запущен маркетплейс, создана сильная цепь поставок, открыт первый магазин малого формата, подготовлен к открытию первый магазин новой концепции для профессионалов.

"Благодаря активной трансформации бизнеса, включающей инвестиции в обновление концепции действующих магазинов, фокусу на готовые решения, открытию новых гипермаркетов, Leroy Merlin демонстрирует устойчивую динамику роста. Клиент - сердце нашего бизнеса, и в дальнейшем мы продолжим улучшать сервис для физических лиц и профессионалов, развивая онлайн бизнес, омниканальную модель продаж и услуг, и стараясь быть ближе и доступнее для клиента", - отметил новый гендиректор Leroy Merlin в России Дефассье, слова которого приведены в сообщении.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сеть объединяет более 450 магазинов в 13 странах: России, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Греции, Кипре, Румынии, на Украине, в Бразилии, Китае.

В России, где Leroy Merlin работает с 2004 года, компания является лидером рынка DIY-ритейла.

С прошлого года Leroy Merlin начал экспериментировать с новыми форматами на российском рынке: в частности, в феврале ритейлер открыл первый магазин "Леруа Мерлен квартира" площадью 125 квадратных метров рядом с офисом продаж строящегося микрорайона в партнерстве с его застройщиком. Кроме того, в прошлом году компания начала открывать в России магазины меньшей площади - примерно 8 тысяч квадратных метров вместо стандартных 10 тысяч. В этом году Leroy Merlin открыл первый в России небольшой магазин нового городского формата - площадью 1 200 квадратных метров. До конца года компания откроет еще два таких магазина, а затем примет решение о дальнейшем развитии формата.

В 2018 году выручка "Леруа Мерлен Восток", по данным компании, выросла примерно на 20%, до 325 млрд рублей с НДС.