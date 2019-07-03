Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,49 руб. в 15:00, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,57 руб., подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,1 копейки - до 67,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах менее заметными темпами, чем в первой половине дня, благодаря дорожающей нефти и подъему положительного настроя на мировых рынках на сигналах возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также в ожидании позитива от американо-китайских торговых переговоров. Тем не менее, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний со значительной долей нерезидентов в акциях.

Иностранные держатели российских акций конвертируют рублевые дивиденды в валюту вывода этих средств в свои юрисдикции. По оценкам аналитиков ITI Capital, общий спрос на валюту под эти цели составит не менее $14 млрд, значительная часть которых будет приобретаться в период до конца июля. При этом ослабление нацвалюты способствовало тому, что индекс МосБиржи ранее в ходе торгов в среду обновил исторический максимум, превысив 2820 пунктов.

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду на данных о более слабом, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени выросла на 1,19% и составила $63,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,48% - до $56,52 за баррель. До публикации данных о резервах нефти Brent торговалась на уровне $63,41 за баррель, WTI - $57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 26,86 копейки, до 63,4951 руб., и увеличил курс евро на 19,54 копейки, до 71,6034 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в среду на 25,96 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,5038 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 25,39 копейки и составил 63,5193 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 610,934 млн, из которых $938,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 672,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,22 копейки по отношению ко вторнику, до 71,6158 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 23 копейки и составил 71,698 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR685,602 млн, из которых EUR193,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.