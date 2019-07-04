В России запустили сквозную проверку обременений на имущество

Это может улучшить позицию страны в рейтинге Doing Business, считают в Минфине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В России начали работать интерфейсы для сквозного поиска информации об обременениях на имущество по публичным реестрам. Об этом сообщили Федеральная нотариальная палата (ФНП), оператор Реестра уведомлений о залогах движимого имущества, действующего в рамках Единой информационной системы нотариата, и АО "Интерфакс", оператор Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц ("Федресурс").

Покупатели и кредиторы теперь могут через Реестр уведомлений на сайте ФНП или на сайте "Федресурса" проверить имущество на наличие обременений - в виде залога, лизинга, договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом. До сих пор это нужно было искать в каждом реестре по отдельности.

В Минфине поддержали этот проект. Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, создание этой системы станет первым этапом в реализации поручений президента по улучшению инвестиционного климата и повышению позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Минфин, со своей стороны, внес в Госдуму законопроект о поиске информации об обременении движимого имущества через портал госуслуг в режиме "одного окна". Моисеев напомнил, что наличие единого реестра об обременениях движимого имущества является одним из требований методологии рейтинга Doing Business по направлению "Кредитование". В последнем рейтинге Россия была на 22-м месте по данному индикатору из 190 стран.

Интеграция "Федресурса" с Реестром уведомлений о залоге движимого имущества ФНП будет полезной в том числе для непрофессиональных пользователей, считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Он объяснил, что желающие купить автомобиль или сельскохозяйственную технику с его помощью смогут дополнительно проверить чистоту сделки.