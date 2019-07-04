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"Абрау-Дюрсо" будет производить специальное вино для магазинов Х5

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В магазинах X5 Retail Group появятся эксклюзивные вина "Абрау-Дюрсо". Соглашение о намерениях о развитии бренда "Русская лоза" было подписано в четверг.

Глава X5 Игорь Шехтерман сообщил, что речь идет о категории натуральных виноградных вин.

В настоящее время на полках магазинов Х5 представлено шесть наименований тихих вин "Русская лоза" в сегменте до 300 рублей за бутылку - белые и красные, сухие и полусладкие, сортовые и купажные, разработанные специально для Х5. В дальнейшем планируется расширять линейку этого бренда, запуская новые продукты, в том числе в более высоких ценовых сегментах.

Для развития бренда стороны создадут совместное предприятие, которое будет управлять товарным знаком.

X5 Retail Group Абрау-Дюрсо

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