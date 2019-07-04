Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от "Газпрома" 1,5 млрд евро переплаты

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда от 2016 года, в согласно которому Литва не получит переплату в размере 1,5 млрд евро за проданный ей российский газ.

Министерство энергетики Литвы подтвердило BNS, что шведский суд принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража. Там отметили, что дальнейшие шаги будут предприниматься после ознакомления с аргументацией решения.

У правительства Литвы была надежда, что стоившее Литве 9 млн евро решение арбитража будет полностью или частично отменено и признано недействительным. Литва считала эти 1,5 млрд евро переплатой за поставленный "Газпромом" в 2004-2012 годах газ.

Некоторые юристы ранее скептически оценивали возможности Литвы аннулировать решение арбитража. По их словам, такая возможность носит скорее теоретический характер. Юристы говорили, что таким образом Литва надеется завершить спор с "Газпромом" мирным договором.

Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительства Литвы и "Газпрома", Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов.