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Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций открылся разнонаправленно, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система", обновивших максимум с января 2018 года и упали котировки "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1%, до 2846,37 пункта и 1412,6 пункта, соответственно. Цены основных "фишек" изменились в пределах 1,1%.

Доллар подорожал на 6 копеек до 63,54 рубля.

Выросли рублевые акции АФК "Система" (+4,7%, до 12,06 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (-0,9%, до 1,387 рубля; -3,5% "префы", до 1,611 рубля; дивиденды за I квартал - 0,08 рубля на "преф" и 0,0244 рубля на обыкновенную акцию), "Энел Россия" (-11,6%, до 1,006 рубля: дивиденд за 2018 год - 0,1415 рубля на акцию), "Яндекса" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Биржи в США 4 июля не работали в связи с отмечанием Дня независимости. На площадках Азии в пятницу преобладает умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне закрытия среды).

Инвесторы ожидают публикации статистики по рынку труда США и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем. По прогнозу аналитиков, в июне количество рабочих мест в экономике США за июнь увеличилось на 165 тысяч после повышения на 75 тысяч в мае, безработица осталась на уровне 3,6%.

Нефть утром в пятницу дешевела. Сентябрьские фьючерсы на Brent торговались к 10:01 по Москве у $63,36 за баррель (+0,1% к закрытию четверга, за предыдущую сессию контракт подешевел на 0,8%), августовские фьючерсы на WTI торговались на уровне $56,8 за баррель (-0,9% к уровню среды).

По итогам недели котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

РТС Мосбиржа Россети АФК Система

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