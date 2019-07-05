В музее Пушкина на Пречистенке откроют кафе с отсылками к творчеству поэта в меню

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве, в музее Пушкина на Пречистенке откроется концептуальное кафе, с меню, построенным в концепции в стиле пушкинских времен. В меню будут прямые отсылки к творчеству поэта. Об этом рассказал инвестор проекта Дмитрий Алферов.



В меню будут самые разные блюда, от авторских супов до бельгийских вафель и русских блинов.

На аренду помещения под кафе в музее претендовали четыре предпринимателя, Алферов выиграл конкурс, сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.

На торгах разыгрывали право аренды помещения площадью 55 квадратных метров на нижнем уровне музея. По итогам конкурса ставка аренды составила 730 тысяч рублей в год, это на 74% выше стартовой цены. Договор аренды заключен на пять лет.