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"ГАЗ" выиграл у инженера из Германии дело о защите деловой репутации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО "Автозавод "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") о защите деловой репутации к жителю Германии, обвинившему "ГАЗ" в плагиате дизайна автомобиля "Вепрь Next".

Группа "ГАЗ" показала в сентябре 2017 года новую серию внедорожников - вездеход-амфибию "Соболь", экспедиционный автомобиль "Вепрь Next" и пикап "Вепрь Next".

После этого житель Германии Постников направил в российские СМИ письма, обвинив российскую компанию в плагиате дизайна машины "Вепрь Next".

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