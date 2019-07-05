"ГАЗ" выиграл у инженера из Германии дело о защите деловой репутации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО "Автозавод "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") о защите деловой репутации к жителю Германии, обвинившему "ГАЗ" в плагиате дизайна автомобиля "Вепрь Next".

Группа "ГАЗ" показала в сентябре 2017 года новую серию внедорожников - вездеход-амфибию "Соболь", экспедиционный автомобиль "Вепрь Next" и пикап "Вепрь Next".

После этого житель Германии Постников направил в российские СМИ письма, обвинив российскую компанию в плагиате дизайна машины "Вепрь Next".