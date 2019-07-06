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Россельхознадзор с 6 июля разрешает поставки с еще одного предприятия Белоруссии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 6 июля снимает запрет на поставки сухого молока с белорусской молочной компании "Новогрудские дары".

Как сообщает служба, такое решение было принято в соответствии с "дорожной картой" двустороннего сотрудничества департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии и Россельхознадзора, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования причин, ставших основанием для запрета ввоза этой продукции.

"Отправляемая в Россию продукция должная быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор Белоруссия Новогрудские дары

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