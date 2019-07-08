Строившая объекты для "Газпрома" компания Ротенберга вышла из группы СГМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ООО "Нефтегазкомплектмонтаж" (НГКМ) вышло из группы компаний "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

В июне 51% долей ООО "НГКМ" перешли с баланса ООО "Стройгазмонтаж" на баланс самого общества, об этом говорят данные системы "СПАРК-Интерфакс". На сайте СГМ также уже отсутствует информация о связи с НГКМ.

Остальные владельцы ООО "НГКМ" - два петербургских АО: "Вектор" и "НГ Холдинг" - у них по 24,5% долей.

"Нефтегазкомплектмонтаж" был создан в 2005 году. Крупнейшие учредители - Лутфидин Эшметов (51%), Файзулло Шарапов (8%), Василий Кохановский (4%), Мегруф Исламов (8%), Владимир Коротков (8%), свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Свою деятельность НГКМ начала с того, что построила 20 км магистрального нефтепродуктопровода "Кстово - Кириши - Приморск". За ним последовали различные объекты транспортировки газа. В 2011 году НГКМ вошел в Группу компаний СГМ. Вследствие чего резко увеличилось число строительных подрядов и полное техническое перевооружение, комментирует компания на своем сайте.

Компания участвовала в строительстве следующих объектов: расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток", строительство участков "Системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок. I, II нитка", "Сила Сибири", а также строительство и реконструкции компрессорных станций.

В 2017 году ООО "НГКМ" показало 11,779 млрд рублей выручки и 595 млн рублей чистой прибыли.

Ранее в июне с баланса ООО "СГМ" в прямое владение Аркадия Ротенберга было переведено ООО "СГМ-Мост", которое занималось управлением, проектированием и строительством моста через Керченский пролив.