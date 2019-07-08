Умер создатель сети магазинов Primark

Артуру Райану было 83 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В возрасте 83 лет умер создатель ирландской сети магазинов недорогой одежды Primark Артур Райан. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ВВС News.

Он умер после непродолжительной болезни.

Райан открыл первый магазин будущей сети под названием Penny's в Дублине в 1969 году и стал продавать одежду дешевле, чем она стоила у конкурентов.

За сорок лет под его руководством его компания открыла в 12 странах около 370 магазинов. В Ирландии они работают под брендом Penneys, в остальном мире - как Primark. Десять лет назад Райан сменил пост гендиректора ритейлера и отошел от ежедневного контроля на бизнесом, став президентом компании.