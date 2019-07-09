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Сбербанк запустил "Маркет" для размена монет

Услуга может пригодиться банкам и ритейлерам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил в пробном режиме b2b-площадку по размену российских монет. В банке рассчитывают, что она поможет другим банкам восполнить нехватку монет или сбыть их излишки, а розничным торговцам - найти услуги по размену.

Площадку открыли в разделе маркетплейса "НДО Маркет" на платформе SberB2B. Там будут публиковать предложения банков по услугам размена. Первыми к эксперименту подключатся Москва, Подмосковье, Нижний Новгород, Ижевск и Саранск.

В создании сервиса участвуют крупные игроки рынка, что обеспечивает свободу конкуренции, говорится в пресс-релизе.

Сбербанк Москва Ижевск Саранск Нижний Новгород Подмосковье

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