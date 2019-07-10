Рубль немного подорожал к доллару и евро в ожидании выступления главы ФРС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании выступлений главы ФРС Джером Пауэлла в Конгрессе США, так как он может рассказать о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,84-63,91 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,89 руб./$1 (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,62 руб./EUR1 (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,23 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,65 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые разнонаправленные движения в основных парах на старте торгов, так как все внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в конгрессе, по итогам которых он ответит на вопросы. Ожидается, что они прольют свет на то, в каком ключе будет проходить следующее заседание Федрезерва, намеченное на конец июля.

Сам текст доклада Пауэлла был опубликован еще в пятницу. Он представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей 10 июля, а днем позже в это же время - в банковском комитете Сената.

Ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов по итогам июльского заседания сошли на нет после публикации в конце прошлой недели сильных данных о состоянии рынка труда США, однако аналитики все еще ждут сокращения ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров, и эксперты возлагают большие надежды на американский ЦБ, поскольку шансы на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань провели телефонную беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Робертом Мнучиным, сообщило Минкоммерции Китая.

Как сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, беседа носила "конструктивный" характер. Он отметил, что переговоры "прошли хорошо", стороны обсудили возможности личной встречи, добавив, однако: "Чудес не бывает. Прошлой зимой и весной был прогресс, потом он прекратился. Надеюсь, мы сможем продолжить с того места, где остановились, но я пока не знаю".

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются на данных об объемах запасов топлива в США. При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,06% - до $64,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на 1,59% - до $58,75 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.