Поиск

Норвежский аналитик спрогнозировал подорожание фрахта СПГ-танкеров более чем в два раза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Стоимость фрахта танкеров, осуществляющих спотовые поставки сжиженного природного газа (СПГ), может увеличиться до максимумов с лета прошлого года, прогнозирует аналитик норвежской Flex LNG Ltd Ойстейн Каллеклев.

Цена фрахта танкеров вместимостью 165 тыс. кубометров и более может увеличиться до $100 тыс. в сутки (рост на 66,7%) или даже до $200 тыс. в сутки (рост на 233,3%, или в 2,3 раза) по сравнению с текущим уровнем в $60 тыс.

В основе такого прогноза - рост экспортных мощностей, а также падение спотовых цен на газ на рынках Северной Америки и Европы, в достаточной мере обеспечиваемых трубопроводным газом, в связи с тем, что прошедшая зима была довольно мягкой.

Цены на газ в Европе, находящиеся на минимальных за десятилетие уровнях, привлекают трейдеров, планирующих в дальнейшем продавать его в Азию с премией, более высокой, чем в прошлом году, заявил Каллеклев в интервью агентству Bloomberg.

Так, купить газ в Европе можно по $3 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), а затем заключить контракты на его продажу в Азию с поставкой зимой по цене $7,5-8 за 1 млн BTU. Таким образом, премия составит не менее $4,5, что уже выше, чем летом прошлого года, когда она равнялась $4 при азиатских ценах в $12 за 1 млн BTU.

"Именно этот арбитраж определит, насколько существенным будет рост стоимости фрахта, - говорит Каллеклев. - В прошлом году цены достигали $200 тыс. в сутки, и я думаю, что такое возможно и в этом году".

Новости

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы для арктического кластера

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');