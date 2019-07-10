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Рубль уверенно вырос к доллару и евро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже в среду вечером; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и ожиданиям снижения ставки ФРС США.

Курс доллара США составил 63,19 руб. в 19:00, что на 72,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,16 руб., подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,68 копейки - до 66,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост на вечерних торгах, отыгрывая уверенное повышение цен на нефть и возобновление падения котировок доллара на глобальном рынке после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом в Конгрессе США.

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