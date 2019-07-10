Суд Нью-Йорка отклонил иск экс-сенатора Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суд Нью-Йорка во вторник отклонил иск бывшего чувашского сенатора и владельца группы "Синтез" Леонида Лебедева к Лену Блаватнику и Виктору Вексельбергу с требованием части выручки от продажи ТНК-ВР, сообщило агентство Bloomberg.

Иск был подан в феврале 2014 года. Лебедев утверждал в нем, что ему причитается 3,75% от $55 млрд, за которые ТНК-ВР была продана "Роснефти" в 2013 году.

Предметом рассмотрения суда было соглашение 2001 года. Судья пришел к выводу, что документ фиксировал передачу Лебедевым активов Блаватнику и Вексельбергу, но не устанавливал, что ему причитается какая-то компенсация в будущем, и к тому же он не имеет силы контракта, так как на нем нет подписи Блаватника.

Лебедев собирается обжаловать решение, сообщил Bloomberg его адвокат Майкл Миллер.

Согласно тексту иска, который ранее приводила Financial Times, Лебедев еще в 1997 году передал Вексельбергу и Блаватнику денежные средства в размере $25 млн и свои доли в ТНК и ее производственной "дочке". В результате предприниматели получили контроль в нефтяной компании, которая в 2003 году стала частью СП с британской ВР. Договоренности о структуре владения в рамках ТНК были закреплены по итогам переговоров между Лебедевым и Вексельбергом в Нью-Йорке в 2001 году, утверждал Лебедев, констатируя, что не получил причитающуюся ему долю от продажи ТНК-BP.