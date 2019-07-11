ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

По мнению налоговиков, они снижали налоговую нагрузку за счет искусственного наращивания продаж в октябре-декабре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника. Речь идет об Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI) и "Донском табаке" (входит в Japan Tobacco International, JTI).

Проверки табачных компаний усилились последние два года. По словам собеседника издания, ФНС заметила, что в IV квартале резко возрастал выпуск сигарет, которые производители отгрузить в этот же период дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и за этот счет снижали налоговую нагрузку, объяснил федеральный чиновник.

По данным Росстата, в 2014 году производство сигарет в IV квартале превышало показатель предыдущего квартала на 25%, в 2015 году – на 15,5%, в 2016 году – на 4%. В связи с этим в Налоговый кодекс в 2017 году внесли изменения. И теперь если табачные компании в IV квартале слишком наращивают производство по сравнению со среднемесячным показателем предыдущего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного. После принятия этих поправок производство в октябре-декабре сократилось, пишет газета.

По данным двух источников издания, компании "БАТ Россия" доначислили почти 40 млрд рублей налогов. Представитель компании отказалась от комментариев, объяснив, что проверка еще не закончилась.

Сумма претензий к Imperial Tobacco может достигнуть 204 млн фунтов стерлингов (16,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 июля), говорится в отчетности ее материнской компании, Imperial Brands. Imperial Tobacco полностью заплатила все налоги по ставкам акцизов на дату сделок, заявил директор по корпоративным и юридическим вопросам компании в России и Центральной Азии Илона Миртова. У компании возникли возражения к требованиям налоговиков, в результате ФНС начала дополнительную проверку и может пересмотреть решение.

"Донскому табаку" доначислили несколько миллиардов рублей за 2014-2016 годы, говорят два источника, получившие эту информацию от сотрудников JTI. В тот период "Донской табак" принадлежал группе "Агроком" ростовского бизнесмена Ивана Саввиди.

Пока только Погарская сигаретно-сигарная фабрика обратилась в суд, чтобы оспорить доначисленные ей 811,4 млн рублей налогов, пеней и штрафов, следует из судебной картотеки. Председатель совета директоров фабрики Игорь Моисеев заявил, что до изменения Налогового кодекса в 2017 году ставка акциза не зависела от роста продаж. А накапливанию запасов и росту продаж в IV квартале были"разумные экономические причины": зная о повышении цен со следующего года, продавец хочет продать произведенный товар, а покупатель – купить продукцию по старой цене. Прибыли от снижения налоговой нагрузки табачные компании не получают, так как цена снижается за счет меньшего акциза и НДС для потребителя, который "является фактическим плательщиком этих налогов", объяснил Моисеев.