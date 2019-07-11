Счетная палата выявила премиальные автомобили, не попавшие под повышенный транспортный налог

Ведомство предложило усовершенствовать механизм начисления такого налога

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата обнаружила, что в перечень дорогостоящих машин, для которых действует повышенный транспортный налог, Минпромторг не включил несколько люксовых моделей - Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Об этом говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.

Повышенный транспортный налог действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Минпромторг раз в год составляет перечень таких моделей раз в год. Причем, для некоторых машин из списка повышающий коэффициент в первый год выпуска не применяется.

Механизм начисления повышенного транспортного налога вызывает у Счетной палаты вопросы, говорится в пресс-релизе. Аудиторы вместе с сотрудниками налоговой службы обсудили проблему и согласились, что этот механизм нужно упростить и сделать более логичным.