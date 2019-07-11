Турбизнес раскритиковал предложение депутата создать государственного туроператора

По словам президента РСТ, это создаст условия для недобросовестной конкуренции

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Появление в России государственного туроператора создаст условия для недобросовестной конкуренции и приведет к увеличению налогового бремени граждан, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. Создать государственного туроператора предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов на пресс-конференции "Спасет ли туристов государственный туроператор" в четверг предложил создать туркомпанию, в которой 51% принадлежал бы государству. По его мнению, такому туроператору стали бы доверять люди, а он давал бы им стопроцентную гарантию. "Не все доверяют частным компаниям, а альтернативы нет", - отметил он.

К тому же государственный туроператор будет поддерживать низкие цены на путевки в интересах социально незащищенных россиян, добавил Милонов. Появление такой компании повысит конкуренцию на рынке, заставит частные туркомпании оптимизировать услуги, а работа этого туроператора с иностранными туристами потеснит китайские компании, допускающие много нарушений, считает он.

По оценке Шпилько, государство может вложить в создание такого туроператора "не одну сотню миллионов долларов" и следует спросить избирателей, согласны ли они, что их деньги уходили на такие цели. "Мы со стороны бизнеса считаем такой шаг нецелесообразным, потому что он ничего не даст рынку, но создаст условия для недобросовестной конкуренции", - сказал президент РСТ.

Он напомнил, что на стоимости туров отразилось повышение цен на авиакеросин в России, которое произошло, "несмотря на то, что управляет этим крупнейшая госкомпания". По мнению Шпилько, чтобы в России авиабилеты стоили по 20-30 евро, нужно "просто сделать больше open-sky аэропортов, пустить несколько западных лоукостеров".