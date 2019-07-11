Внешний долг РФ во II квартале вырос до $482,4 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во втором квартале 2019 года увеличился на $13,513 млрд, или на 2,9%, до $482,362 млрд. Об этом сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

В комментарии ЦБ говорится, что значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер.

Внешний долг органов госуправления вырос во втором квартале на $11,012 млрд, или на 20,6%, до $64,341 млрд. Это максимальный уровень внешнего госдолга РФ за последние 13 лет, с 1 июля 2006 года, когда он составлял $66,412 млрд.

В том числе обязательства перед нерезидентами по валютным облигациям увеличились на $2,192 млрд, или на 10,8%, до $22,412 млрд, по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте - на $8,921 млрд, или на 28,2%, до $40,530 млрд.

Банки РФ снизили за квартал внешний долг на $4,083 млрд, или на 4,8%, до $80,405 млрд. Это минимальный уровень задолженности с 1 октября 2006 года она составляла $78,4 млрд).

Внешняя задолженность небанковских секторов экономики выросла за второй квартал на $8,896 млрд, или на 2,8%, до $326,082 млрд.

Задолженность компаний перед прямыми инвесторами увеличилась на $1,2 млрд, или на 0,8%, до $143,163 млрд, задолженность по кредитам - на $1,807 млрд, или 1,1%, до $159,200 млрд, прочая задолженность компаний увеличилась на $5,855 млрд, или в 2,8 раза, до $9,085 млрд.

Задолженность ЦБ РФ уменьшилась за квартал на $2,312 млрд, или на 16,7%, до $11,534 млрд.

Внешняя задолженность РФ в первом полугодии 2019 года выросла на $27,682 млрд, или на 6,1%, с $454,680 млрд, в первом квартале она увеличилась на $14,169 млрд.

Внешний долг РФ в 2018 году уменьшился на $63,533 млрд, или на 12,4% - до $454,680 млрд с $518,213 млрд.