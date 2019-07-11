Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили снижение и торгуются на "Московской бирже" вечером в четверг вблизи минимальных значений с начала сессии; рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к риску и позитивной динамике большинства валют emerging markets после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также нефти Brent выше $67 за баррель.

Курс доллара США составил 62,84 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,45 руб./EUR1, подешевев на 33,25 копейки (евро торгуется ниже 71,0 руб./EUR1 впервые с 20 июня). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,8 копейки - до 66,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль торгуется вблизи максимальных отметок с начала сессии к доллару и евро на фоне позитивной динамики большинства валют ЕМ и дорогой нефти, цены на которую превышают $67 за баррель Brent.

Глава ФРС Джером Пауэлл в полугодовом докладе о денежно-кредитной политике заявил в Конгрессе о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным" и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления. "Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Заявления главы ФРС были восприняты трейдерами как сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, после вчерашнего выступления главы ФРС Пауэлла, укрепившего ожидания рынка относительно снижения процентной ставки на июльском заседании, на большинстве внешних рынков наблюдаются позитивные настроения. "Более того, сегодняшние протоколы ЕЦБ от июньского заседания подтвердили, что европейский регулятор также рассматривает снижение процентной ставки и запуск новой программы количественного смягчения. Смягчение денежно-кредитной политики ключевыми ЦБ мира является фактором в пользу более активного снижения ставок и центральными банками EM, в том числе и ЦБ РФ, о чем ранее говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В этих условиях на развивающихся рынках, включая российский, наблюдается позитив, рубль укрепляется в обеих валютных парах", - отметил Кадулин.

"Рубль продолжает укрепляться, что привело пару "доллар-рубль" к снижению ниже 63 руб./$1. Мы не исключаем дальнейших попыток закрепиться около этой отметки, несмотря на довольно популярное на локальном рынке мнение, что рубль неизбежно должен заметно ослабнуть до конца года. Высокие шансы на снижение ставки ФРС в июле могут склонить и ЦБ к сокращению стоимости заимствований в рублях на 25 б.п., что должно поддержать приток нерезидентов в ОФЗ и рублевые активы (в рамках стратегии carry trade - ИФ). Слабый же внутренний спрос будет сдерживать динамику импорта, что поддержит текущий счет в условиях, когда проблем с валютой для погашения все меньших объемов внешнего долга не было и нет, а других явных драйверов устойчивого спроса на валюту нет", - говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг вечером. WTI завершила предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигла максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысились на 0,13% - до $67,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,55% - до $60,76 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказали сразу несколько факторов. Приближающийся ураган в Мексиканском заливе заставил крупные нефтяные компании начать сворачивать операции по добыче нефти и природного газа в регионе.

Между тем товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 июля на 80,44 копейки, до 62,9944 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,58 копейки, до 71,0073 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 63,99 копейки по отношению к среде и составил 63,9711 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 53,16 копейки и составил 62,9628 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 607,988 млн, из которых $660,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 947,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 52,55 копейки по отношению к среде, до 70,9623 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени опустился на 44,85 копейки и составил 70,9093 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR815,702 млн, из которых EUR215,689 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR600,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,67% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,78% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 2 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых.