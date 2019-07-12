Трамп обяжет все министерства предоставлять Минторгу информацию о населении США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп издаст исполнительный приказ, требующий от федеральных агентств предоставлять министерству торговли информацию о гражданах и негражданах в Соединенных Штатах.

"Сегодня я здесь, чтобы сказать, что мы не отступаем от наших усилий по определению статуса гражданства населения Соединенных Штатов", - сказал Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома в сопровождении министра торговли Уилбура Росса и генерального прокурора Уильяма Барра.

Трамп заявил, что, согласно указу, агентства будут обязаны предоставлять Минторгу документы и записи граждан и неграждан, которые, по его словам, помогут обеспечить точную картину гражданства США.

"Мы хотим посчитать каждого. В конечном итоге это позволит нам еще более полно подсчитать граждан, чем если бы мы задавали только один вопрос. Мы думаем, что это будет гораздо более точно", - сказал Трамп.

После недели неуверенности в своем следующем шаге президент США написал в твиттере в четверг утром, что он проведет пресс-конференцию в Розовом саду во второй половине дня о "переписи населения и гражданстве".

Верховный Суд в конце прошлого месяца заблокировал включение вопроса о гражданстве к переписи 2020 года.

По мнению критиков Трампа, добавление вопроса о гражданстве может привести к тому, что меньшинства будут недоучтены, а также отпугнет от заполнения вопросника переписи населения даже законных жителей или натурализованных граждан США.

Бюро переписи населения, которое относится к министерству торговли, уже давно предпочитает использовать административные записи, включая информацию Управления социального обеспечения, Налогового управления США, Службы гражданства и иммиграции США и государственного департамента, для сбора данных о гражданстве, а не просить людей самостоятельно сообщать о своем статусе в самой переписи.