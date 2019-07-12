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JPMorgan поднял оценку акций "Яндекса" на 12%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $46,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,97 за штуку.

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