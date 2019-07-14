Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Великобритания столкнулась с самым высоким за 12 лет риском рецессии и плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с ней, приводит данные аналитического центра Resolution Foundation газета The Financial Times.

По словам аналитиков, в Великобритании рецессии происходят в среднем каждое десятилетие, из-за чего уровень жизни снижается на 2500 фунтов стерлингов на семью (расчеты приводятся в современных ценах - ИФ), а число безработных увеличивается на 1 млн человек.

В Resolution Foundation заявили, что спад предотвратить нельзя, и отмечают при этом, что британское правительство не подготовило план, чтобы справиться с проблемами в экономике. По мнению директора аналитического центра Джеймса Смита, многие из тех инструментов, которые использовались для преодоления прошлого экономического спада, уже не будут эффективными в случае новой рецессии.

Смит связывает риск рецессии с замедлением экономического роста во всем мире, а также с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Resolution Foundation создала особую модель для прогнозирования эконоических спадов. Она основывается на данных финансового рынка о доходности государственных облигаций с разными сроками погашения, для оценки субъективного взгляда участников на риски рецессии. Согласно этой модели, риск рецессии в последние недели вырос почти до 40%. Год назад он составлял 21%.

Издание также приводит данные британских властей о том, что экономический рост во втором квартале сократится почти до нуля, в первом квартале он составил 0,5%. Кроме того, в настоящее время госдолг Великобритании составляет примерно 80% национального дохода, что вдвое превышает докризисный уровень, пишет The Financial Times.