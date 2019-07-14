Поиск

Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Великобритания столкнулась с самым высоким за 12 лет риском рецессии и плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с ней, приводит данные аналитического центра Resolution Foundation газета The Financial Times.

По словам аналитиков, в Великобритании рецессии происходят в среднем каждое десятилетие, из-за чего уровень жизни снижается на 2500 фунтов стерлингов на семью (расчеты приводятся в современных ценах - ИФ), а число безработных увеличивается на 1 млн человек.

В Resolution Foundation заявили, что спад предотвратить нельзя, и отмечают при этом, что британское правительство не подготовило план, чтобы справиться с проблемами в экономике. По мнению директора аналитического центра Джеймса Смита, многие из тех инструментов, которые использовались для преодоления прошлого экономического спада, уже не будут эффективными в случае новой рецессии.

Смит связывает риск рецессии с замедлением экономического роста во всем мире, а также с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Resolution Foundation создала особую модель для прогнозирования эконоических спадов. Она основывается на данных финансового рынка о доходности государственных облигаций с разными сроками погашения, для оценки субъективного взгляда участников на риски рецессии. Согласно этой модели, риск рецессии в последние недели вырос почти до 40%. Год назад он составлял 21%.

Издание также приводит данные британских властей о том, что экономический рост во втором квартале сократится почти до нуля, в первом квартале он составил 0,5%. Кроме того, в настоящее время госдолг Великобритании составляет примерно 80% национального дохода, что вдвое превышает докризисный уровень, пишет The Financial Times.

Великобритания

Новости

ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России

ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России

В МИД РФ заявили, что запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров

Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет

Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет

Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей

Google признался в прослушке голосовых запросов пользователей

"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

"Ъ" предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июля

Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете

Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');