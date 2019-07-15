Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров РВК

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров АО "Российская венчурная компания" стал вице-премьер РФ Максим Акимов. Решение об избрании принял совет директоров на заседании 12 июля, говорится в релизе компании.

До этого в рамках годового собрания акционеров Росимущество утвердило совет директоров РВК в обновленном составе. Кроме Акимова в него вошла заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

Они заменили в совете директоров РВК гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова и начальника управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгения Столярова.

Всего в совете директоров 12 человек. В него были переизбраны главы Минэкономразвития Илья Торосов, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, декан экономического факультета МГУ Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава РВК Александр Повалко, гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, зампредправления ООО "УК "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комплекспром" Олег Фомичев.

РВК является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.

Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло двадцати семи, включая два фонда в зарубежной юрисдикции, их суммарный размер - 51,1 млрд рублей. Все они сформированы по договорам инвестиционного товарищества. На долю РВК приходится 26,7 млрд рублей.